Массовая атака: Беспилотники ударили по девяти регионам России

ДРОНЫ СО ВСЕХ СТОРОН

Так, глава Белгородской области Вячеслав Гладков около 3:10 мск сообщил, что беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район. По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи. Кроме того, из-за атаки без света остались семь сел: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.

Гладков уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы после их согласования с Минобороны.

В свою очередь около 5:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе был уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал он в своем Telegram-канале.

Также утром средства ПВО сбили дрон над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ущерба на земле, по его словам, не было. При этом позднее, в 6:50, объявили опасность атаки из-за приближения еще одного дрона.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», – написал Гусев в своем Telegram-канале.