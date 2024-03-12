Массовая атака: Беспилотники ударили по девяти регионам России
Девять регионов подверглись атакам БПЛА в ночь на 12 марта. В Нижегородской области атаковали завод «Лукойл», в Орловской области горит нефтебаза. Также беспилотники сбили в Московской и Ленинградской областях.
Массовая атака беспилотников по объектам в России началась в ночь на 12 марта. Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 25 украинских беспилотников.
По данным министерства, два беспилотника уничтожили над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Дополнительные данные также поступают от региональных властей.
ДРОНЫ СО ВСЕХ СТОРОН
Так, глава Белгородской области Вячеслав Гладков около 3:10 мск сообщил, что беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район. По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи. Кроме того, из-за атаки без света остались семь сел: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
Гладков уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы после их согласования с Минобороны.
В свою очередь около 5:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе был уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал он в своем Telegram-канале.
Также утром средства ПВО сбили дрон над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ущерба на земле, по его словам, не было. При этом позднее, в 6:50, объявили опасность атаки из-за приближения еще одного дрона.
«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ночь на 12 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон сбили над Фатежским районом области. Позднее, около 04:00 мск он написал, что там же и над Золотухинским районом ПВО уничтожила еще два дрона. Уже около 5:00 Старовойт заявил, что еще три БПЛА самолетного типа сбили над тремя районами Курской области – Курским, Солнцевским и Поныровским. В небе над Курском продолжает работу ПВО.
Беспилотники долетели и до Тульской области. В министерстве по региональной безопасности сообщили, что был уничтожен один беспилотник, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Также один беспилотник сбили над Брянской областью, сообщили власти региона.
АТАКА ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области. На одной из установок по переработке нефти возник пожар.
«На месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», – написал он в своем Telegram-канале.
В «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом». В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима.
Беспилотник долетел до «объекта топливно-энергетического комплекса» и в Орловской области. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что, по предварительным данным, БПЛА ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего произошел пожар. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что специальные службы работают на месте в целях устранения возгорания. По данным властей, площадь горящего резервуара нефтехранилища составляет 100 квадратных метров.
В свою очередь мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале сообщил, что власти Орла после падения БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время часто совершают атаки на объекты энергетической инфраструктуры России. В ночь на 9 февраля ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтехимические предприятия в Краснодарском крае, Нижегородской и Орловской областях. По данным Минобороны РФ, дроны тогда были сбиты.
Позднее, 2 марта, беспилотник летел на Санкт-Петербург. Telegram-канал «Mash» тогда назвал вероятной целью украинского БПЛА нефтебазу «Ручьи», расположенную менее чем в километре от места падения беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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