ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера
ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что силовики задержали гражданина РФ, которого курировал сотрудник украинских спецслужб. По команде злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку. Мощность бомбы составляла около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, также она была оснащена поражающими элементами-шариками.
В ФСБ подчеркнули, что злоумышленник сотрудничает со следствием. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по документированию противоправной деятельности.
Ранее в Москве предотвратили серию покушений на сотрудников Минобороны и членов их семей, напоминает «Свободная пресса». Силовики задержали четырех граждан России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru