ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера

ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что силовики задержали гражданина РФ, которого курировал сотрудник украинских спецслужб. По команде злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку. Мощность бомбы составляла около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, также она была оснащена поражающими элементами-шариками.

В ФСБ подчеркнули, что злоумышленник сотрудничает со следствием. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по документированию противоправной деятельности.

Ранее в Москве предотвратили серию покушений на сотрудников Минобороны и членов их семей, напоминает «Свободная пресса». Силовики задержали четырех граждан России.

