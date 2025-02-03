СМИ: Взрыв в ЖК «Алые паруса» мог быть заказным убийством

По предварительным данным, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство.

Собеседник информагентства отметил, что взрыв по очевидным признакам был подготовлен заранее.

В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома «Алые Паруса». Telegram-канал BAZA сообщал, что в результате взрыва погиб один человек и еще не менее пяти пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

