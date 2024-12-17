Покушение в Москве: Убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

По факту двойного убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас криминалисты, следователи и оперативные службы осматривают место происшествия. В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в частности, взрывотехническую и медицинскую. Также проводятся направленные на установление личностей злоумышленников оперативно-разыскные мероприятия.

ПОДРОБНОСТИ ВЗРЫВА

Предварительно, возле дома 2/1 по Рязанскому проспекту было заложено около 200 граммов тротила. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к припаркованному у дверей электросамокату, добавила Петренко. Его привели в действие дистанционно.

Кроме того, сообщает Telegram-канал Baza, в результате взрыва повреждения получили припаркованные поблизости два автомобиля. По предварительным данным, взрыв произошел приблизительно в метре от поверхности земли.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что взрыв прогремел приблизительно в 6 часов 11 минут 17 декабря. Он был настолько мощным, что были повреждены облицовка дома и входная дверь, а на нескольких этажах выбило стекла.

БИОГРАФИЯ КИРИЛЛОВА

Убитому генерал-лейтенанту было 54 года — он родился в Костроме 13 июля 1970 года. В 1991 году Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2007 году — Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Также известно, что Кириллов был командиром взвода в составе Западной группы войск в Германии, позднее — в Московском военном округе в период с 1991 по 1995 год. В период с 1995 по 2009 год он занимал различные должности — от командира роты до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. С 2009 года Кириллов находился на руководящих должностях в Управлении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, с сентября 2014 года по апрель 2017 года исполнял обязанности начальника Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. В 2017 году он стал начальником радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Кириллов был удостоен множества государственных и ведомственных наград Минобороны России. Он также был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации в 2021 году.

У Кириллова остались жена и двое сыновей.

