«Показать активность»: Атаку БПЛА на Новую Москву связали с предстоящим саммитом НАТО
Беспилотники, летящие на Москву, являются «вишенкой на торте» для Запада по мнению Киева, отметил в эфире НСН Алексей Подберезкин.
Киев начал усиливать атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, потому что ВСУ начинают все больше развивать наступление, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью НСН. Он отметил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе Киев хочет показать Западу хоть какую-то активность.
Накануне Минобороны сообщило, что утром 4 июля Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Новой Москве и Московской области. Отмечается, что четыре БПЛА на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района. Алексей Подберезкин отметил, что атака БПЛА для Киева – это пиар-акция.
«Атака беспилотников произошла сейчас, потому что усиливается наступление Украины. В эти дни оно будет усиливаться, украинская сторона захочет перед саммитом в Вильнюсе выдавить из себя все, что только можно. У нее остались резервы техники, порядка половины от того, что было, также осталось порядка 40 батальонов. На двух-трех направлениях, особенно на Запорожье, наступление будет усиливаться. А беспилотники, летящие на Москву – это вишенка на торте, чтобы показать активность, это пиар-акция», - сказал Подберезкин.
Он выразил уверенность, что беспилотники были запущены с территории Украины. По словам Подберезкина, запуск БПЛА с территории России маловероятен, так как в стране безопасность отлажена на высоком уровне.
«Они (беспилотники - ред. НСН) летят через линию фронта. Диверсионные были бы быстрее обнаружены. При этом система внутренней безопасности у нас достаточно напряжена. Можно было бы предположить, что какие-то БПЛА запускаются из какого-то транспортного средства… Но это крайне маловероятно, потому что система безопасности хорошо работает», - указал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт отметил, что российские средства РЭБ также наладили свою работу, а эффективность российской ПВО вызывает панику на Западе. По его словам, Украина не добьется результата, пытаясь направить БПЛА в сторону Москвы.
«Наши средства РЭБ уже отладились и получили практическую способность контролировать всю зону вдоль боевого соприкосновения и, естественно, Московский регион. Беспилотники в основном наводятся по GPS, практически все сигналы глушатся. Вероятность того, что будет какой-то результат от использования этих беспилотников минимальна. Мы создали глубоко эшелонированную систему ПВО. Сейчас начинает вводиться в строй С-500 и С-550 – это повышенной дальности противокосмические средства. Эффективность нашей системы ПВО вызывает панику на Западе», - резюмировал Подберезкин.
Ранее, 4 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытка атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры стала очередным актом терроризма со стороны Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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