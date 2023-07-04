«Посыпались обломки»: Пять беспилотников сбили над Новой Москвой и Подмосковьем

При этом обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу дома журналиста Максима Кононенко в Новой Москве. В своем Telegram-канале он сообщил, что было два взрыва: первый в 06:22, второй примерно через две минуты. Затем, указал он, обломки беспилотника посыпались на крышу.

«Обломки посыпались на крышу как будто стекло», - написал Кононенко.

Беспилотники теперь нередко летят в сторону Москвы и области. Ранее, 21 июня, три БПЛА были сбиты в Новой Москве и Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев тогда сообщал, что два беспилотника упали около 5:00 – 6:00 в районе одной из воинских частей. Минобороны РФ назвало произошедшее терактом.

Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.

В свою очередь генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказывал в интервью НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников. Он отметил, что нужно сразу звонить в МЧС, полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном.