«Посыпались обломки»: Пять беспилотников сбили над Новой Москвой и Подмосковьем

Пять беспилотников утром 4 июля пытались атаковать объекты на территории Новой Москвы и Подмосковья, все они были сбиты. Минобороны РФ уже назвало произошедшее терактом и обвинило в этом Киев. 

Во вторник утром, 4 июля, была совершена еще одна попытка атаки беспилотников Украины в Новой Москве и Московской области, все они были отражены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Собянин отметил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть рейсов.

«В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — написал мэр.

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В свою очередь Минобороны России сообщило, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Министерство отметило, что четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - говорится в сообщении.

Так, первые сообщения о сбитых беспилотниках в Новой Москве стали появляться рано утром 4 июля. Около 6:30 мск РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что два беспилотника были сбиты около населенного пункта Валуево. Отмечалось, что они упали в поле. Тогда же ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что еще один дрон сбили в Калужской области. Агентство указывало, что проверяется информация о падении еще одного БПЛА в районе подмосковной Кубинки.

Отмечается, что все беспилотники были самолетного типа. Позднее, около 8:20 ТАСС сообщил, что в Новой Москве сбили уже четыре БПЛА. Отмечалось, что от упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка.

Поселок Валуево находится примерно в пяти километрах от аэропорта Внуково. Согласно табло вылета на сайте аэропорта, рейсы после 5:00 были задержаны. При этом самолеты, которые направлялись во Внуково, были перенаправлены в другие московские аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Челябинска и Новосибирска.

По информации Telegram-каналов «112» и Baza, в районе 4:00 беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке. Также Baza со ссылкой на очевидцев указала, что в Калужской области два беспилотника летели на высоте 200 метров в сторону Москвы.

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При этом обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу дома журналиста Максима Кононенко в Новой Москве. В своем Telegram-канале он сообщил, что было два взрыва: первый в 06:22, второй примерно через две минуты. Затем, указал он, обломки беспилотника посыпались на крышу.

«Обломки посыпались на крышу как будто стекло», - написал Кононенко.

Беспилотники теперь нередко летят в сторону Москвы и области. Ранее, 21 июня, три БПЛА были сбиты в Новой Москве и Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев тогда сообщал, что два беспилотника упали около 5:00 – 6:00 в районе одной из воинских частей. Минобороны РФ назвало произошедшее терактом.

Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.

В свою очередь генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказывал в интервью НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников. Он отметил, что нужно сразу звонить в МЧС, полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном.

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«В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — сказал Липовой.

Ранее, 30 мая, Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма. Он отметил, что Киев выбрал путь попыток запугивания России, ее граждан и ударов по жилым зданиям, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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