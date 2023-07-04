Беспилотник упал в районе подмосковной Кубинки
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На территории одного из военных объектов в Кубинке произошло падение беспилотника», — отметил собеседник агентства.
По предварительной информации, разрушений нет, никто не пострадал. Специалисты осматривают место происшествия.
Ранее стало известно, что два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы неподалеку от села Валуево в Новой Москве, пишет Газета.ру. По данным экстренных служб, 4 июля в разное время в сторону Москвы направлялись три беспилотника, еще один аппарат был сбит в Калужской области, отмечает Ura.ru.
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