Беспилотник упал в районе подмосковной Кубинки

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Стало известно о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

«На территории одного из военных объектов в Кубинке произошло падение беспилотника», — отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, разрушений нет, никто не пострадал. Специалисты осматривают место происшествия.

Ранее стало известно, что два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы неподалеку от села Валуево в Новой Москве, пишет Газета.ру. По данным экстренных служб, 4 июля в разное время в сторону Москвы направлялись три беспилотника, еще один аппарат был сбит в Калужской области, отмечает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:Московская ОбластьБеспилотники

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