МЧС нашло решение, как ликвидировать разлив топлива в Норильске

Найдены способы ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, - заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, посетив место происшествия, которому решением президента придан статус ЧС федерального масштаба. «Самый важный вопрос, каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», - сказал он на совещании в Норильске. Но детали решения уточнять не стал. 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерней структуры «Норникеля») произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в ручей, впадающий в реку Амбарная. Краевые власти, по признанию губернатора, узнали о масштабах бедствия только через два дня и то через соцсети. Еще через два дня президент Владимир Путин устроил разнос и губернатору и представителю руководства энергокомпании. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

С прохождением информации о разливе топлива в Норильске получилась полная неразбериха. Краевые власти «кивают» на компанию-владельца ТЭЦ, которая якобы замалчивала информацию, но та утверждает, что сразу передала нужные сообщения в диспетчерскую городского управления по делам ГО и ЧС и через полчаса она поступила в ситуационно-аналитические центры Минэнерго. Разбираться в этом по поручению главы государства будут правоохранительные органы.

Несвоевременное информирование о случившемся в Норильске разливе топлива стало одним из поводов для депутатского запроса в Следственный комитет с требованием временно отстранить от руководства «Норникелем» Владимира Потанина – самого богатого человека в России. Депутат Госдумы Александр Якубовский направил запрос на имя Александра Бастрыкина, в котором отмечает попытки «преуменьшить масштабы аварии» со стороны подконтрольной «Норникелю» компании. Кроме того, в документе, выдержки из которого приводит РБК, утверждается, что «именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», один из которых и дал течь.

Сама авария в Норильске и негативные подробности, которыми она обрастает, привела к тому, что совладелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял за день около полутора миллиардов долларов. Что, впрочем, не помешало ему сохранить позицию богатейшего человека России по версии Forbes. Акции его компании на Мосбирже падали в четверг более чем на 9%.

