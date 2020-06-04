В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске

Ранее сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что разлившееся дизельное топливо не будут сжигать, его планируют поместить в резервуары, а затем очистить от воды, сообщает телеканал «360». По словам Радионовой, благодаря этому способу топливо даже можно будет использовать.

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в эфире НСН рассказал, как минимизировать ущерб от ЧП в Норильске.

«Дизельное топливо – преобразованный нефтепродукт, легче собирается. Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», - считает эколог.



