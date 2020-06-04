В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске
Причиной разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта. Об этом заявил топ-менеджер «Норникеля», передает ТАСС.
Ранее сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что разлившееся дизельное топливо не будут сжигать, его планируют поместить в резервуары, а затем очистить от воды, сообщает телеканал «360». По словам Радионовой, благодаря этому способу топливо даже можно будет использовать.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в эфире НСН рассказал, как минимизировать ущерб от ЧП в Норильске.
«Дизельное топливо – преобразованный нефтепродукт, легче собирается. Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», - считает эколог.
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