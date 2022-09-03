Погибшие на вулкане. СК открыл дело о гибели пяти туристов на Камчатке

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч. 3 ст. 109 УК РФ). <…> Проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося», — сообщают в ведомстве.

Спасатели на вертолете направились к вулкану, чтобы помочь туристам в эвакуации. Планируется, что к месту происшествия они доберутся к 4 сентября. Группа находится на высоте 4200 метров.





Туристы связались со спасателями в субботу, 3 сентября. Региональные власти сообщают, что по предварительной информации, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания, у гида сломана нога, отмечает РИА Новости.

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», - отмечается в сообщении.