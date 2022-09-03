Погибшие на вулкане. СК открыл дело о гибели пяти туристов на Камчатке
Следователи выясняют обстоятельства гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке.
Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ расследуют уголовное дело в связи с гибелью туристов на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю3 сентября.
«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч. 3 ст. 109 УК РФ). <…> Проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося», — сообщают в ведомстве.
Спасатели на вертолете направились к вулкану, чтобы помочь туристам в эвакуации. Планируется, что к месту происшествия они доберутся к 4 сентября. Группа находится на высоте 4200 метров.
Туристы связались со спасателями в субботу, 3 сентября. Региональные власти сообщают, что по предварительной информации, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания, у гида сломана нога, отмечает РИА Новости.
«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», - отмечается в сообщении.
Альпинист, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в комментарии РЕН ТВ объяснил стремление туристов к опасным восхождениям психологией человека.
«Опасность никогда не останавливала человека. Наоборот, это дает ему вкус жизни, и многие ездят в горы для того, чтобы почувствовать эту опасность. Другое дело, что все совсем меняется, когда наступают последствия. Мы все хотим почувствовать чувство опасности, почувствовать страх высоты, но падать с этой высоты совсем не хотим. И когда получается падение с высоты, у нас все меняется на обратную ситуацию», – сказал Киселев.
Он подчеркнул, что безопасность похода связана с подготовкой туристов и гидов. Профессиональные компании, организующие экстремальные туры, стоят дорого.
«Поэтому люди в попытке сэкономить, получить адреналин за небольшие деньги обращаются к непрофессионалам и попадают в подобные ситуации», - заявил эксперт.
Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя гибель пяти непрофессиональных альпинистов.
«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.
Группа из 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской и Новосибирской областей), направлявшаяся на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, была зарегистрирована в МЧС.
Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии, его высота - 4800 метров.
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