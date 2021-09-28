Горы не для дилетантов
Участники пресс-конференции НСН объяснили причины трагедии на Эльбрусе и рассказали, как избежать подобного в будущем.
Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя недавнюю трагедию на Эльбрусе, где погибли пять человек – непрофессиональных альпинистов.
«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.
В свою очередь, старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников обращает внимание, что разграничение любительского, коммерческого туризма и спортивного обсуждается уже 15 лет, однако воз, практически, и ныне там:
«У нас в 2006 году 11 человек замерзли на Эльбрусе. К сожалению, вся эта работа поддерживается только таким масштабными несчастными случаями. Единственное, что нам с коллегами удалось сделать, - разработать профстандарт «инструктор-проводник». Там порядка 16 видов активностей прописаны – и на мотоциклах, и на лошадях, и на воде, и в горах. Это пока единственный документ, который более-менее принят в финальном виде. Однако никто не понимает, как поправки будут работать, поскольку новое правительство не создало подзаконных актов».
Овчинников также отметил, что многие дилетанты воспринимают поход в горы как аттракцион.
«Горы – это не стадион и не компьютерная игра. Здесь кнопочку Escape, как на клавиатуре, не нажмешь. Если ты до седловины на высоте 5300 добрался, то не можешь через пять минут оказаться внизу на поляне. Тебе придется тяжело, с одышкой и головной болью, превозмогая холод спускаться вниз. А многие это не понимают. Сейчас в год восходит примерно 15 тысяч человек на Эльбрус, раньше было 7 тысяч. Поскольку сезон длится три месяца, получается примерно 5 тысяч человек в месяц в сезон. Статистически стабильно 15-20 человек погибает в год, по данным МЧС. И в этом плане мы всегда говорим, что Эльбрус – опасная гора», - подчеркнул специалист.
Ещё одна серьёзная проблема отрасли экстремального туризма - непрофессиональные гиды, заявила исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева в пресс-центре НСН.
«Очень много гидов-самоучек, которые не прошли никакой аттестации и никакой школы даже внутри компании, но считают, что готовы повести группу. А на самом деле это большой труд и большая ответственность. Не все и не всегда это понимают, и это, конечно, большой удар по всей отрасли, когда происходят такие случаи. Если даже не доходит до трагедии, это выносится на информационные ресурсы и подрывается доверие ко всем организаторам туров», - отметила Григорьева.
Бывший руководитель Северо-Кавказского центра МЧС, депутат Госдумы Иван Тетерин не исключает, что гиды и инструкторы, работавшие с группой туристов во время недавней трагедии на Эльбрусе, могут быть привлечены к ответственности:
«Прогноз давался на ветер до 60 м/с, а у нас при превышении 20 м/с уже считается штормовой ветер, а 40 м/с – это уже ураган. Гид говорит, что вроде бы появилось окно. Но надо же помнить, что на Эльбрусе оно может продолжаться всего несколько минут. Также здесь большие вопросы по допуску инструкторов и гидов. Вместе с тем я хочу сказать, что они бились до последнего, никто из них не ушел с маршрута, хотя разные утверждения были», - заметил Тетерин.
Группа из 19 человек 23 сентября при восхождении на Эльбрус столкнулась с резким ухудшением погоды и запросила помощи спасателей. Пятеро альпинистов скончались из-за переохлаждения. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи задержали организатора восхождения, он написал явку с повинной. Он арестован.
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