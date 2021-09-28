Горы не для дилетантов

Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя недавнюю трагедию на Эльбрусе, где погибли пять человек – непрофессиональных альпинистов.

«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.

В свою очередь, старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников обращает внимание, что разграничение любительского, коммерческого туризма и спортивного обсуждается уже 15 лет, однако воз, практически, и ныне там:

«У нас в 2006 году 11 человек замерзли на Эльбрусе. К сожалению, вся эта работа поддерживается только таким масштабными несчастными случаями. Единственное, что нам с коллегами удалось сделать, - разработать профстандарт «инструктор-проводник». Там порядка 16 видов активностей прописаны – и на мотоциклах, и на лошадях, и на воде, и в горах. Это пока единственный документ, который более-менее принят в финальном виде. Однако никто не понимает, как поправки будут работать, поскольку новое правительство не создало подзаконных актов».