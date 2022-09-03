Четыре туриста погибли во время восхождения на вулкан Ключевской
3 сентября 202212:10
Четыре туриста погибли, когда группа из 12 человек поднималась по склону вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», — пояснил собеседник.
По его данным, в тур на Ключевской вулкан прибыли 12 путешественников из разных регионов России.
В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru