Четыре туриста погибли во время восхождения на вулкан Ключевской

Четыре туриста погибли, когда группа из 12 человек поднималась по склону вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Погибшие в КЧР альпинисты не были зарегистрированы в МЧС

«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», — пояснил собеседник.

По его данным, в тур на Ключевской вулкан прибыли 12 путешественников из разных регионов России.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.

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ФОТО: flickr.com
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