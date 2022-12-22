«Подлая наводка»: ВСУ обстреляли гостиницу, где находились Рогозин и премьер ДНР
Депутат Журавлев заявил, что украинская сторона била прямой наводкой по зданию. Дмитрий Рогозин был ранен в спину и госпитализирован.
Сегодня ночью стало известно, что ВСУ обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш» в Донецке, где находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Там Рогозин проживал совместно с группой военных советников.
Telegram-канал Baza сообщал, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Позже стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в спину и был госпитализирован, угрозы жизни нет.
Помощник Дмитрия Рогозина сообщил, что обстрел велся, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.
«Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter», — добавил помощник.
По словам военного корреспондента Семена Пегова, прицельный удар по гостевому дому был нанесен точечной реактивной артиллерией либо с использованием дальнобойного снаряда Excalibur.
«Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», — сообщил сам Рогозин RT.
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Дмитрий Рогозин сообщил ему о характере ранения следующее:
«В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб», - написал Коц в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что ресторанно-гостиничный комплекс обстреливался по наводке. Сам депутат также находился в этом комплексе во время обстрела.
По его словам, было «три прилета, четко, ровно в гостиницу» примерно в 20:00 по местному времени (19:00 мск).
«Это подлейшая вещь, я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально»,— написал он.
Он предположил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики».
При этом Журавлев отметил, что целью, возможно, был и премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко, который также находился в гостинице. Удар случился через 10 минут после его приезда. О характере травм Виталия Хоценко не сообщается, об угрозе жизни речи не идет, его охранник погиб.
«Мы проживали в этой гостинице, надо заметить, не в первый раз. Специально на окраине Донецка, подальше от всех, чтобы никаких проблем не случилось. Так как у Дмитрия Олеговича день рождения - естественно приезжали люди его поздравлять. Запретить это делать очень сложно. Никаких застолий никто не устраивал, но приезжали люди, с шести часов, даже раньше», - рассказал депутат.
Позже Дмитрий Рогозин написал в Telegram-канале, что это была рабочая встреча, «узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из добровольческих подразделений».
«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», - отметил он.
По словам Журавлева, он сам и Рогозин не покинут Донбасс.
«Даже не обсуждается. Я вас уверяю, что никто никуда не собирается уезжать, все будут работать в том режиме, в котором и работали», - отметил он.
Это не первый случай, когда Дмитрий Рогозин попадает под обстрелы, 9 декабря он заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны ВСУ на Угледарском направлении.
«Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела», - написал он в своем Telegram-канале.
В ноябре бывший глава «Роскосмоса» сообщил, что возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне проведения спецоперации на Украине, он также сменил позывной «Космос» на «Сармат».
В последнее время обстрелы Донецка усиливаются, мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ленинского района и сообщил о погибших и пострадавших. Также под обстрел попал Киевский, Калининский, Ворошиловский район. В районной администрации заявили о двух погибших.
Позднее он уточнил, что в Киевском районе снаряд попал в крышу многоквартирного дома по улице Артема, там оборваны троллейбусные линии, повреждено остекление пяти домов, административного здания и насосной станции ГУП ДНР «Вода Донбасса».
18 декабря войска Украины обстреляли донецкую больницу имени Калинина. Были повреждены три корпуса учреждения, один мужчина скончался.
Ранее появились видеокадры обстрела Вооруженными силами Украины донецкого спорткомплекса «Олимпийский».
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