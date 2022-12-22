«Подлая наводка»: ВСУ обстреляли гостиницу, где находились Рогозин и премьер ДНР

По словам военного корреспондента Семена Пегова, прицельный удар по гостевому дому был нанесен точечной реактивной артиллерией либо с использованием дальнобойного снаряда Excalibur.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», — сообщил сам Рогозин RT.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Дмитрий Рогозин сообщил ему о характере ранения следующее:

«В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб», - написал Коц в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что ресторанно-гостиничный комплекс обстреливался по наводке. Сам депутат также находился в этом комплексе во время обстрела.

По его словам, было «три прилета, четко, ровно в гостиницу» примерно в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

«Это подлейшая вещь, я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально»,— написал он.

Он предположил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики».

При этом Журавлев отметил, что целью, возможно, был и премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко, который также находился в гостинице. Удар случился через 10 минут после его приезда. О характере травм Виталия Хоценко не сообщается, об угрозе жизни речи не идет, его охранник погиб.

«Мы проживали в этой гостинице, надо заметить, не в первый раз. Специально на окраине Донецка, подальше от всех, чтобы никаких проблем не случилось. Так как у Дмитрия Олеговича день рождения - естественно приезжали люди его поздравлять. Запретить это делать очень сложно. Никаких застолий никто не устраивал, но приезжали люди, с шести часов, даже раньше», - рассказал депутат.

Позже Дмитрий Рогозин написал в Telegram-канале, что это была рабочая встреча, «узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из добровольческих подразделений».

«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», - отметил он.