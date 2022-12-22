«Жить буду»: Рогозин прокомментировал свое ранение при обстреле в Донецке

Ранее помощник экс-директора Роскосмоса сообщил, что Рогозин пострадал в результате обстрела гостиницы на окраине Донецка.

«Ранен в спину. Жить буду», — сообщил Рогозин.

По словам руководителя «Царских волков», осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Рогозина госпитализировали, угрозы его жизни нет, пишет «Свободная пресса».

Экс-глава Роскосмоса добавил, что в гостинице, попавшей под обстрел, проживали военные советники. При обстреле также были ранены сопровождающие Рогозина лица.

