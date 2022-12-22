«Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке
Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал в Telegram подробности обстрела гостиницы, в которой был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Дмитрий Рогозин с группой военных советников в этой гостинице в Донецке жили, приезжая на Донбасс, и, соответственно, все деловые встречи по возможности назначали там же. Мы там тоже останавливались неоднократно. Это постоянство чуть не стало роковой ошибкой», - написал парламентарий.
Он не исключил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики». Предположительно, огонь был открыт из самоходной установки Caesar французской фирмы Nexter.
«Понятно, в кого метились и кого хотели убить. Дмитрий Рогозин ранен в спину. Госпитализирован, угрозы жизни нет. Получили ранения и сопровождавшие его лица - всем оперативно оказана необходима медицинская помощь. Я и мой помощник живы», - отметил Журавлев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Стало известно, во сколько обойдется салат оливье в этом году
- «Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке
- Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами
- Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»
- Стало известно, когда приостановится ослабление рубля
- СМИ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн
- Путин рассказал о направлениях сотрудничества с Белоруссией в космосе
- В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы
- Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 22 декабря
- Зеленский объявил о новом этапе в отношениях Киева и Вашингтона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru