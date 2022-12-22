«Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал в Telegram подробности обстрела гостиницы, в которой был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он находился

«Дмитрий Рогозин с группой военных советников в этой гостинице в Донецке жили, приезжая на Донбасс, и, соответственно, все деловые встречи по возможности назначали там же. Мы там тоже останавливались неоднократно. Это постоянство чуть не стало роковой ошибкой», - написал парламентарий.

Он не исключил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики». Предположительно, огонь был открыт из самоходной установки Caesar французской фирмы Nexter.

«Понятно, в кого метились и кого хотели убить. Дмитрий Рогозин ранен в спину. Госпитализирован, угрозы жизни нет. Получили ранения и сопровождавшие его лица - всем оперативно оказана необходима медицинская помощь. Я и мой помощник живы», - отметил Журавлев.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий РогозинДонецк
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