«Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке

«Дмитрий Рогозин с группой военных советников в этой гостинице в Донецке жили, приезжая на Донбасс, и, соответственно, все деловые встречи по возможности назначали там же. Мы там тоже останавливались неоднократно. Это постоянство чуть не стало роковой ошибкой», - написал парламентарий.

Он не исключил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики». Предположительно, огонь был открыт из самоходной установки Caesar французской фирмы Nexter.

«Понятно, в кого метились и кого хотели убить. Дмитрий Рогозин ранен в спину. Госпитализирован, угрозы жизни нет. Получили ранения и сопровождавшие его лица - всем оперативно оказана необходима медицинская помощь. Я и мой помощник живы», - отметил Журавлев.

