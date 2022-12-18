СМИ публикуют видео бстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке

Очевидец поясняет, что в результате ракетного удара разбиты стекла в спорткомплексе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил со ссылкой на горожан, что украинские ракеты поразили объекты в районе «Донбасс Арены», в которой посыпалось остекление. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

Также прилеты были зафиксированы возле Дворца молодежи «Юность», Выставочного центра, Краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.



