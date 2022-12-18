СМИ публикуют видео бстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке
Видеокадры обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) донецкого спорткомплекса «Олимпийский» публикуют «Известия». Ракетный удар произошел в воскресенье, 18 декабря.
Очевидец поясняет, что в результате ракетного удара разбиты стекла в спорткомплексе.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил со ссылкой на горожан, что украинские ракеты поразили объекты в районе «Донбасс Арены», в которой посыпалось остекление. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
Также прилеты были зафиксированы возле Дворца молодежи «Юность», Выставочного центра, Краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира.
Ранее Вооруженные силы Украины выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 222 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 338 / сут.
- СМИ публикуют видео бстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке
- Аргентина заработала два очка в финальном матче с Францией на ЧМ
- Путин верит в изменения мира в лучшую сторону
- Начался матч ЧМ-2022 сборных Аргентины и Франции
- Стали известны цели визита Путина в штаб группировки войск СВО
- Офицер НАТО: ВСУ боятся второго наступления на Киев из-за усталости Запада
- Увеличилось число пострадавших после обстрела Белгородской области
- МО РФ: Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР
- Шаг вперед, два назад. Украина и Запад заявляют о переговорах с Россией
- Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru