Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по объектам в России

Украине следует разрешить наносить удары по местам базирования российских ракет, с помощью которых проводятся атаки по украинской критической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.

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«Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции», — указал Ринкевичс.

По мнению министра, западным странам не следует опасаться эскалации, которую может вызвать подобное решение.

Кроме того, Ринкевичс отметил, что ряд других государств Евросоюза также желают разрешить Украине наносить удары по российской территории, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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