СМИ: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью

По данным СМИ, инцидент произошел утром 5 декабря. Неизвестный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома под Саратовом, были повреждены два самолета. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших, раненых доставили в больницу. Также в Сети появились кадры, предположительно, взрыва на аэродроме в саратовском Энгельсе.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг данные о ЧП в Энгельсе.

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бусаргин добавил, что силовики проверяют информацию о происшествиях на военных объектах.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Саратовская ОбластьБеспилотники
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