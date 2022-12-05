СМИ: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области
Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, инцидент произошел утром 5 декабря. Неизвестный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома под Саратовом, были повреждены два самолета. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших, раненых доставили в больницу. Также в Сети появились кадры, предположительно, взрыва на аэродроме в саратовском Энгельсе.
Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг данные о ЧП в Энгельсе.
«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Бусаргин добавил, что силовики проверяют информацию о происшествиях на военных объектах.
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