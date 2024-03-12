Глава Ростовской области опроверг сообщения о работе ПВО в Волгодонске

По словам губернатора, атомная электростанция в Волгодонске работает штатно. Голубев попросил жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин также заявил, что в Волгодонске не фиксировали атак беспилотников.

Вечером 12 марта ряд местных Telegram-каналов утверждали, что жители Волгодонска якобы слышали похожие на стрельбу звуки.

Ранее в небе над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

