Глава Ростовской области опроверг сообщения о работе ПВО в Волгодонске
Информация о работе сил противовоздушной обороны в Волгодонске не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.
По словам губернатора, атомная электростанция в Волгодонске работает штатно. Голубев попросил жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин также заявил, что в Волгодонске не фиксировали атак беспилотников.
Вечером 12 марта ряд местных Telegram-каналов утверждали, что жители Волгодонска якобы слышали похожие на стрельбу звуки.
Ранее в небе над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru