Глава Ростовской области опроверг сообщения о работе ПВО в Волгодонске

Информация о работе сил противовоздушной обороны в Волгодонске не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

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По словам губернатора, атомная электростанция в Волгодонске работает штатно. Голубев попросил жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин также заявил, что в Волгодонске не фиксировали атак беспилотников.

Вечером 12 марта ряд местных Telegram-каналов утверждали, что жители Волгодонска якобы слышали похожие на стрельбу звуки.

Ранее в небе над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОРостовская Область

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