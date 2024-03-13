«Очевидные мишени»: Атаки беспилотников на НПЗ не повлияли на нефтепереработку

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что нефтезавод в Рязанской области подвергся атаке беспилотников. В результате произошло возгорание, известно о госпитализации как минимум двух человек.