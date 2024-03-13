«Очевидные мишени»: Атаки беспилотников на НПЗ не повлияли на нефтепереработку

Атаки беспилотников ВСУ на нефтезаводы повлияли на настроение участников рынка: теперь они должны закладывать эти риски, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что нефтезавод в Рязанской области подвергся атаке беспилотников. В результате произошло возгорание, известно о госпитализации как минимум двух человек.

«Помешать выборам»: Массовые атаки БПЛА на регионы России продолжаются второй день
«Цели понятны – хотят повредить энергетическую инфраструктуру. НПЗ как раз здесь являются очевидными мишенями. Влияние зависит от ущерба: есть ущерб – есть влияние. То, что имеем сейчас, повлияло на настроение трейдеров, торгующих на бирже, на настроение участников рынка с тем, что такой риск существует и нужно его закладывать. Но сказать, что атаки как-то повлияли на фактический процесс нефтепереработки, нельзя», – сказал Пикин.

За сутки это третья атака украинских БПЛА на объект российской нефтяной инфраструктуры. Во вторник, 12 марта, после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории завода «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. В тот же день объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиРоссияНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры