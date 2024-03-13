«Очевидные мишени»: Атаки беспилотников на НПЗ не повлияли на нефтепереработку
Атаки беспилотников ВСУ на нефтезаводы повлияли на настроение участников рынка: теперь они должны закладывать эти риски, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что нефтезавод в Рязанской области подвергся атаке беспилотников. В результате произошло возгорание, известно о госпитализации как минимум двух человек.
«Цели понятны – хотят повредить энергетическую инфраструктуру. НПЗ как раз здесь являются очевидными мишенями. Влияние зависит от ущерба: есть ущерб – есть влияние. То, что имеем сейчас, повлияло на настроение трейдеров, торгующих на бирже, на настроение участников рынка с тем, что такой риск существует и нужно его закладывать. Но сказать, что атаки как-то повлияли на фактический процесс нефтепереработки, нельзя», – сказал Пикин.
За сутки это третья атака украинских БПЛА на объект российской нефтяной инфраструктуры. Во вторник, 12 марта, после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории завода «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. В тот же день объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, передает «Радиоточка НСН».
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