Гладков: Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ. Об этом в своем Тelegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом он добавил, что при еще одном ударе объект может полностью разрушиться. По словам Гладкова, это может привезти к возникновению угрозы подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов в Белгородской области, в которых проживает около тысячи человек.