Гладков: Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ. Об этом в своем Тelegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом он добавил, что при еще одном ударе объект может полностью разрушиться. По словам Гладкова, это может привезти к возникновению угрозы подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов в Белгородской области, в которых проживает около тысячи человек.

В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали

Губернатор отметил, что местные власти уже начали предлагать выезд в пункты временного размещения Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 25 октября российские военные поразили объекты ВПК Украины, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ПроисшествиеГубернаторВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры