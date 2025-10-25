Гладков: Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ
Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ. Об этом в своем Тelegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При этом он добавил, что при еще одном ударе объект может полностью разрушиться. По словам Гладкова, это может привезти к возникновению угрозы подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов в Белгородской области, в которых проживает около тысячи человек.
Губернатор отметил, что местные власти уже начали предлагать выезд в пункты временного размещения Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 25 октября российские военные поразили объекты ВПК Украины, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
