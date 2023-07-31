Пляж на черноморском курорте Шиле закрыли из-за почти 30 неразорвавшихся мин

На пляже черноморского курорта Шиле недалеко от Стамбула нашли почти 30 неразорвавшихся мин, сообщили местные власти.

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Уточняется, что сейчас пляж турецкого курорта закрыт для посещения.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в Краснодарском крае, в Ставрополье и в Крыму.

Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
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