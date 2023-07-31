Пляж на черноморском курорте Шиле закрыли из-за почти 30 неразорвавшихся мин
На пляже черноморского курорта Шиле недалеко от Стамбула нашли почти 30 неразорвавшихся мин, сообщили местные власти.
Уточняется, что сейчас пляж турецкого курорта закрыт для посещения.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в Краснодарском крае, в Ставрополье и в Крыму.
Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru