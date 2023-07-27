Гендиректор TEZ TOUR: Туризм внутри России в 4 раза популярнее выездного
Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН заявил, что в российском туристическом сегменте доля внутреннего туризма превышает более чем в четыре раза показатели выездного туризма.
«Внутренний туризм - 65 миллионов, выездной - 15 миллионов. Турция примет в этом году максимум пять миллионов, хотя планировали шесть. Учитывая то, что Турция занимает 40% выездного туризма, то сами понимаете, что просадка сильно влияет на турпоток», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, передает «Радиоточка НСН».
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