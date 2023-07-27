Гендиректор TEZ TOUR: Туризм внутри России в 4 раза популярнее выездного

«Внутренний туризм - 65 миллионов, выездной - 15 миллионов. Турция примет в этом году максимум пять миллионов, хотя планировали шесть. Учитывая то, что Турция занимает 40% выездного туризма, то сами понимаете, что просадка сильно влияет на турпоток», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ – сегодня самые безопасные туристические направления для россиян, передает «Радиоточка НСН».

