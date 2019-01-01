Летчик: Ошибки пилотов SSJ — это результат плохой системности в подготовке к полетам

Произошедшее на взлетно-посадочной полосе — это не вина летчиков, а их беда, считает собеседник НСН.

«Экипаж недостаточно подготовлен не по своей вине был для выполнения ручной посадки на этом типе самолетов. Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка системности подготовки к полетам на данном типе самолетов. Такую посадку вручную выполняют с инструктором либо специально подготовленные летчики, либо испытатели. Это недостаток конструктивных факторов этого самолета, которые повлияли на ситуацию и привели к катастрофе», — утверждает Владимир Попов.

Неподготовленность пилотов к посадке в ручном режиме и привела к ошибкам, которые они совершили.

«Ошибочные действия экипажа никто не умаляет при грубой посадке, отходе самолета и дальнейшей попытке его досадить, что категорически запрещается. Нужно было в основном удерживать самолет от дальнейшего отхода просто выжиданием. Тогда самолет гасит сам инерцию движения вверх и плавно начинает снижаться. Вот тут нужно было просто добирать ручку управления самолетом и досаживать его. И мы бы избежали такого результата, который был», — полагает специалист.

Попов призвал дождаться результатов расследования жесткой посадки SSJ-100, чтобы понять прочие нюансы полета. Генерал также обратил внимание на работу служб аварийного обеспечения полетов в аэропорту Шереметьево. По его мнению, они также должны ответить за свои действия в этой трагедии.

«Где были пожарные расчеты, скорая помощь? Где был руководитель полетов со своей диспетчерской службой, который не смог предопределить данный исход событий вовремя и заблаговременно выставить пожарные расчеты вдоль полосы приземления. Эти вопросы являются проблемными и будут исследованы группой специалистов Следственного комитета и МАК», — добавил Владимир Попов.

Ранее бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, что даже в случае невозможности достать данные с бортового самописца, причины катастрофы будут установлены.

