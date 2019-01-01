Летчик: Ошибки пилотов SSJ — это результат плохой системности в подготовке к полетам
Заслуженный военный летчик Владимир Попов оценил в эфире НСН действия пилотов «Суперджета», сгоревшего в аэропорту Шереметьево.
Недостаточная квалификация пилотов рассматривается в качестве одной из основных версий причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая. По данным СМИ, следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера. Сообщается, что в частности пилоты сгоревшего судна допустили грубую ошибку, не выключив двигатели после посадки. Кроме того, открытое окно в кабине пилотов могло косвенно повлиять на распространение огня в салоне. Позднее источник РИА ФАН в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) назвал эту информацию домыслами журналистов. По его словам, правильность действий летчиков комиссии МАК еще предстоит оценить. Параметрический регистратор получил серьезные повреждения, его восстанавливают. Только после этого будет понятна полная картина произошедшего.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН заявил, что решение командира экипажа SSJ-100 о возврате на аэродром взлета было единственно правильным.
«Когда самолет получил разряд молнии, произошли проблемы с радиосвязью и радионавигацией, начали отказывать системы управления. В каком бы состоянии все это было, если бы лайнер продолжил полет? Не обернулось бы это гибелью всех 78 человек, находившихся на борту? Где гарантия, что не произошло бы возгорания или не остановились двигатели? Или неправильно работали органы управления выпуска закрылков, прикрылков и так далее?», — сказал военный летчик.
Произошедшее на взлетно-посадочной полосе — это не вина летчиков, а их беда, считает собеседник НСН.
«Экипаж недостаточно подготовлен не по своей вине был для выполнения ручной посадки на этом типе самолетов. Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка системности подготовки к полетам на данном типе самолетов. Такую посадку вручную выполняют с инструктором либо специально подготовленные летчики, либо испытатели. Это недостаток конструктивных факторов этого самолета, которые повлияли на ситуацию и привели к катастрофе», — утверждает Владимир Попов.
Неподготовленность пилотов к посадке в ручном режиме и привела к ошибкам, которые они совершили.
«Ошибочные действия экипажа никто не умаляет при грубой посадке, отходе самолета и дальнейшей попытке его досадить, что категорически запрещается. Нужно было в основном удерживать самолет от дальнейшего отхода просто выжиданием. Тогда самолет гасит сам инерцию движения вверх и плавно начинает снижаться. Вот тут нужно было просто добирать ручку управления самолетом и досаживать его. И мы бы избежали такого результата, который был», — полагает специалист.
Попов призвал дождаться результатов расследования жесткой посадки SSJ-100, чтобы понять прочие нюансы полета. Генерал также обратил внимание на работу служб аварийного обеспечения полетов в аэропорту Шереметьево. По его мнению, они также должны ответить за свои действия в этой трагедии.
«Где были пожарные расчеты, скорая помощь? Где был руководитель полетов со своей диспетчерской службой, который не смог предопределить данный исход событий вовремя и заблаговременно выставить пожарные расчеты вдоль полосы приземления. Эти вопросы являются проблемными и будут исследованы группой специалистов Следственного комитета и МАК», — добавил Владимир Попов.
Ранее бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, что даже в случае невозможности достать данные с бортового самописца, причины катастрофы будут установлены.
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