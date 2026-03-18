Над регионами России уничтожили 85 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над территорией России более 80 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили 85 дронов ВСУ самолетного типа. В частности, 42 БПЛА сбили в Краснодарском крае, 13 - над Черным морем, шесть - над водами Азовского моря, по пять - в Брянской области и Крыму.

Кроме того, четыре беспилотника ликвидировали над Адыгеей, три - над Ленинградской областью, по два - над Воронежской и Астраханской областями. Еще по одному БПЛА сбили в Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае.

Ранее в Краснодаре из-за атаки беспилотников погиб человек, были повреждены три многоквартирных жилых дома, пишет 360.ru.

