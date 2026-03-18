В Краснодаре при атаке БПЛА повреждены несколько домов и около 17 машин
Дома и автомобили получили повреждения в результате атаки беспилотников в Краснодаре. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Так, в Центральном округе обломками повреждены стена и остекление окон частного дома, семь автомобилей на парковке отеля.
«В Прикубанском округе в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир», - рассказали в оперштабе.
Осколками БПЛА посекло около десяти машин.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью на Кубани ликвидировали 42 беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.
