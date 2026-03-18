СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране

Вашингтон готов объявить о достижении целей и снижает требования к Тегерану, при этом Израиль настаивает на продолжении операции до полного ослабления режима. По словам экспертов, Иран выдержал военное давление и сохранил значительную часть своего военного потенциала. Это заставляет руководство США и Израиля корректировать свои ожидания.

В настоящее время появляются первые признаки возобновления прямого диалога между Вашингтоном и Тегераном, однако условия сторон остаются крайне противоречивыми. Кроме того, ситуация может в любой момент обостриться из-за сложной обстановки вокруг Ормузского пролива.

Ранее стало известно, что Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

