СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране
Власти США и Израиля расходятся во взглядах на дальнейшие боевые действия против Ирана, сообщают «Известия».
Вашингтон готов объявить о достижении целей и снижает требования к Тегерану, при этом Израиль настаивает на продолжении операции до полного ослабления режима. По словам экспертов, Иран выдержал военное давление и сохранил значительную часть своего военного потенциала. Это заставляет руководство США и Израиля корректировать свои ожидания.
В настоящее время появляются первые признаки возобновления прямого диалога между Вашингтоном и Тегераном, однако условия сторон остаются крайне противоречивыми. Кроме того, ситуация может в любой момент обостриться из-за сложной обстановки вокруг Ормузского пролива.
Ранее стало известно, что Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани
- СМИ: В Москве ослабли ограничения мобильного интернета
- СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране
- Дмитриев: США стоит ввести санкции против ЕС и снять их с России
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
- На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
- Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
- СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
- СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн