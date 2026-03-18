В Москве Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке
Ведется процесс переименования Сцены «Мельников», входящей в состав Московского драматического Театра на Бронной, в Сцену на Стромынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Это решение было принято [художественным руководителем театра] Константином Богомоловым, чтобы зрители не путались. Например, сегодня в Москве есть Театр на Мельникова, который находится в другой части города. Новое название сразу дает представление о расположении нашей сцены», - отмечается в сообщении.
Площадка в 1996-2024 годах называлась «Театром Романа Виктюка», в 2024-м ее переименовали в «Театр-сцену "Мельников"» (впоследствии - Сцена «Мельников») и включили в состав Театра на Бронной.
Горячие новости
- В Адыгее двое детей пострадали при атаке БПЛА
- В Уфе задержали планировавшего теракт в храме подростка
- Политическая «отмена»: Российская балерина вновь не выступит в Италии
- Названы регионы России с самыми высокими пенсиями по старости
- Посол РФ: Переговоры по Украине могут пройти в Женеве
- С рэпера Птахи взыскали долг в 300 тысяч рублей
- В Краснодаре при атаке БПЛА повреждены несколько домов и около 17 машин
- В Москве Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке
- «Суровая месть!»: Чем ответит Иран на атаку АЭС «Бушер» и убийство Лариджани
- Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских голкиперов