В Москве Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке

«Это решение было принято [художественным руководителем театра] Константином Богомоловым, чтобы зрители не путались. Например, сегодня в Москве есть Театр на Мельникова, который находится в другой части города. Новое название сразу дает представление о расположении нашей сцены», - отмечается в сообщении.

Площадка в 1996-2024 годах называлась «Театром Романа Виктюка», в 2024-м ее переименовали в «Театр-сцену "Мельников"» (впоследствии - Сцена «Мельников») и включили в состав Театра на Бронной.

