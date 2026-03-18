В Москве Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке

Ведется процесс переименования Сцены «Мельников», входящей в состав Московского драматического Театра на Бронной, в Сцену на Стромынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств

«Это решение было принято [художественным руководителем театра] Константином Богомоловым, чтобы зрители не путались. Например, сегодня в Москве есть Театр на Мельникова, который находится в другой части города. Новое название сразу дает представление о расположении нашей сцены», - отмечается в сообщении.

Площадка в 1996-2024 годах называлась «Театром Романа Виктюка», в 2024-м ее переименовали в «Театр-сцену "Мельников"» (впоследствии - Сцена «Мельников») и включили в состав Театра на Бронной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александра Левчук
ТЕГИ:ТеатрыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры