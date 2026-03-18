Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани
18 марта 202606:31
Виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ждет суровая месть, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщает пресс-служба главы государства.
«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран», — указал он.
Днем ранее власти подтвердили смерть Лариджани. Он погиб в результате удара США и Израиля.
Ранее стало известно, что Иран может атаковать Калифорнию дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани
- СМИ: В Москве ослабли ограничения мобильного интернета
- СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране
- Дмитриев: США стоит ввести санкции против ЕС и снять их с России
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
- На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
- Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
- СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
- СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн