СМИ: В Москве ослабли ограничения мобильного интернета
С начала недели в Москве блокировки мобильного интернета ослабли, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
В настоящее время доступ к сайтам и сервисам из «белых списков» появился в районах, где еще в выходные отсутствовало какое-либо подключение. Как считает директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, желающих попасть в «белые списки» после ограничений интернета компаний, скорее всего, станет больше.
Как заявила ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ослабление блокировок связано с их чрезмерностью, широким общественным резонансом и необходимостью более тщательной настройки «белых» сервисов. По ее словам, блокировки начали приводить к тому, что недоступными оказалась часть отечественных ресурсов, необходимости в отключении которых не было.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков указал, что логично было бы включить в «белые списки» производителей «умной» электроники. Сегодня без мобильного интернета не работают, например, гаражные ворота с сим-картами, газовые котлы, камеры видеонаблюдения и другие подобные устройства.
Перебои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в крупных городах на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
