Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских голкиперов
Вратарь хоккейного клуба «Флорида» Сергей Бобровский вышел на первое место по числу игр в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги среди российских голкиперов.
Хоккеист вышел на лед в стартовом составе в гостевом матче с «Ванкувером», встреча стала для Бобровского 800-й в НХЛ. По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона 1992 года, обладателя Кубка Стэнли Николая Хабибулина, на счету которого 799 матчей.
При этом Сергей Бобровский стал 18-м вратарем в истории НХЛ, который достиг отметки в 800 встреч.
Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами, напоминает 360.ru.
- Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских голкиперов
