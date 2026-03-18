Рубио назвал фейком информацию о желании США отстранить президента Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио назвал недостоверными сведения о том, что Вашингтон хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом глава Госдепартамента написал в соцсети Х.

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США хотят добиться отстранения от власти кубинского лидера без изменения политической системы государства.

«Причина, по которой так много... СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники», - подчеркнул Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил «дружественный» или «недружественный» захват власти на Кубе, пишет 360.ru.

