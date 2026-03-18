Стубб: ЕС де-факто придется признать уступки Украины в пользу России

Европе придется на практике признать территориальные уступки Киева в пользу России, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.

Как отметил политик, Евросоюз не признает, что возможные территориальные уступки Украины «являются частью России» де-юре.

«На практике (де-факто) все может быть иначе», — подчеркнул Стубб.

По мнению финского лидера, ЕС необходима большая внешняя и внутренняя гибкость, чтобы уследить за изменениями в мире.

