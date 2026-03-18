Стубб: ЕС де-факто придется признать уступки Украины в пользу России
18 марта 202607:21
Европе придется на практике признать территориальные уступки Киева в пользу России, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.
Как отметил политик, Евросоюз не признает, что возможные территориальные уступки Украины «являются частью России» де-юре.
«На практике (де-факто) все может быть иначе», — подчеркнул Стубб.
По мнению финского лидера, ЕС необходима большая внешняя и внутренняя гибкость, чтобы уследить за изменениями в мире.
Ранее Стубб заявил, что Финляндия не нуждается в ядерном оружии, пишет 360.ru.
Горячие новости
- «Суровая месть!»: Чем ответит Иран на атаку АЭС «Бушер» и убийство Лариджани
- Бобровский установил рекорд по матчам в НХЛ среди российских голкиперов
- Рубио назвал фейком информацию о желании США отстранить президента Кубы
- Над регионами России уничтожили 85 украинских БПЛА
- Стубб: ЕС де-факто придется признать уступки Украины в пользу России
- Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани
- СМИ: В Москве ослабли ограничения мобильного интернета
- СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране
- Дмитриев: США стоит ввести санкции против ЕС и снять их с России
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране