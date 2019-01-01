Молния и чемоданы. Что известно о трагедии в аэропорту «Шереметьево»
По данным СМИ, причиной гибели более 40 человек могло стать нежелание пассажиров расстаться со своими вещами.
Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Suprjet 100. В результате погибли 41 человек, по данным Следственного комитета РФ.
«На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — говорится в последнем к моменту публикации сообщении на официальном сайте СК РФ.
Известно, что самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. По данным СМИ, причиной этому стало попадание молнии. Так, источник «Интерфакса» заявил, что после попадания молнии экипаж самолета утратил связь с диспетчерами, вся автоматика авиасудна отказала. По данным источника, самолет пошел на посадку практически с полными топливными баками. Из-за превышения посадочной массы и большого перелета порядка 1,4 км посадка пришлась на середину полосы, передает СМИ. В ходе приземления разрушилась стойка шасси, элементы которой могли попасть в двигатель и привести к его возгоранию, сообщил источник.
Версию с попаданием молнии также подтвердил один из пассажиров. Как рассказал «Комсомольской правде» Петр Егоров, после взлета в самолет ударила молния. «Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле», — рассказал он.
По одной из версий, SSJ 100 совершил посадку на большой скорости и сделал три прыжка по полосе. После последнего прыжка у авиасудна подломились стойки шасси, а после загорелись двигатели.
Как пишет РБК, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уточняется, что разрешение на возвращение в Шереметьево запросил командир экипажа.
В сети ранее появилось видео пожара пассажирского лайнера SSJ 100. На опубликованных кадрах видно, как вся хвостовая часть самолета охвачена пламенем.
По некоторым данным, пассажиры, сидевшие в хвостовой части лайнера, оказались заблокированы на своих местах из-за того, что находившиеся впереди путешественники начали активно доставать свою ручную кладь.
Ранее в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал конструктивные недостатки самолёта Sukhoi Superjet 100.
«SSJ100 имеет самое низкое расположение двигателей из всех самолетов такого класса в мире. Это значит, что для него нужна идеальная взлетно-посадочная полоса. Потому что низкое расположение двигателей затягивает воздушным потоком, все, что лежит на полосе (пыль, камешки, металлические изделия), от чего повреждается двигатель», - рассказал авиаэксперт.
Напомним, что по факту возгорания SSJ 100 в Шереметьево возбуждено уголовное дело. Расследование было передано в центральный аппарат СК России, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время идет допрос пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта «Шереметьево» и авиакомпании-перевозчика, а также других лиц. ответственных за эксплуатацию загоревшегося самолета.
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