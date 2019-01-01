Молния и чемоданы. Что известно о трагедии в аэропорту «Шереметьево»

Версию с попаданием молнии также подтвердил один из пассажиров. Как рассказал «Комсомольской правде» Петр Егоров, после взлета в самолет ударила молния. «Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле», — рассказал он.

По одной из версий, SSJ 100 совершил посадку на большой скорости и сделал три прыжка по полосе. После последнего прыжка у авиасудна подломились стойки шасси, а после загорелись двигатели.

Как пишет РБК, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уточняется, что разрешение на возвращение в Шереметьево запросил командир экипажа.



В сети ранее появилось видео пожара пассажирского лайнера SSJ 100. На опубликованных кадрах видно, как вся хвостовая часть самолета охвачена пламенем.

По некоторым данным, пассажиры, сидевшие в хвостовой части лайнера, оказались заблокированы на своих местах из-за того, что находившиеся впереди путешественники начали активно доставать свою ручную кладь.

Ранее в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал конструктивные недостатки самолёта Sukhoi Superjet 100.