Безнадзорные. Как прервать череду взрывов в российских многоэтажках

Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. Также взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.

«Это грубое нарушение. Бытовые приборы газовые должны использоваться только в соответствии с назначением. Если это газовая плита, то она должна использоваться для приготовления пищи. Это грубое нарушение и привело к трагедии, если бы его не было, никаких проблем, наверное, с газом не произошло бы. Такие случаи возможны, когда люди в плохом финансовом положении, асоциальные личности, их могут отключать от каких-то жилищно-коммунальных услуг, у них в плохом состоянии жилое помещение, что требуются дополнительные источники обогрева. Это, как правило, вот такие форс-мажорные ситуации», - отметил Крохин.

По его словам, окончательно решить проблему можно только путем перевода советского жилищного фонда на электрические плиты, также необходимо вернуться к газовому надзору в многоэтажных домах.