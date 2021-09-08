Безнадзорные. Как прервать череду взрывов в российских многоэтажках

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин призвал ввести орган газового надзора в жилищной сфере, иначе отопительный сезон сулит новые ЧП в старых квартирах. 

Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. Также взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.

«Это грубое нарушение. Бытовые приборы газовые должны использоваться только в соответствии с назначением. Если это газовая плита, то она должна использоваться для приготовления пищи. Это грубое нарушение и привело к трагедии, если бы его не было, никаких проблем, наверное, с газом не произошло бы. Такие случаи возможны, когда люди в плохом финансовом положении, асоциальные личности, их могут отключать от каких-то жилищно-коммунальных услуг, у них в плохом состоянии жилое помещение, что требуются дополнительные источники обогрева. Это, как правило, вот такие форс-мажорные ситуации», - отметил Крохин.

По его словам, окончательно решить проблему можно только путем перевода советского жилищного фонда на электрические плиты, также необходимо вернуться к газовому надзору в многоэтажных домах.

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«С началом отопительного сезона количество аварий резко возрастает, в том числе, со смертельным исходом. Мы говорим о том, что в стране отсутствует единый государственный газовый надзор, у нас нет газовой службы, как это было в советский период. У нас контроль за потребителями газа и за состоянием бытового оборудования возложен на продавца газа. Получается, что продавец газа должен сам себя контролировать, есть конфликт интересов. Так как большое количество жилого фонда советского периода – девятиэтажки, двенадцатиэтажки, пятиэтажные дома – они все, как правило, на газовом обеспечении, нам необходимо принять федеральную программу о дегазификации жилого фонда в многоквартирных домах, иначе вот такие случаи будут происходить с регулярностью. Это означает перевод на использование электрических плит. На это можно использовать средства капитального ремонта, для этого можно специальные субсидии разрабатывать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Крохин отметил, что в промышленной сфере такой орган существует и прекрасно справляется со своей задачей, а в сфере жилищного фонда люди продолжают гибнуть из-за безответственности своих соседей.

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«В промышленной сфере у нас газовый надзор осуществляется Ростехнадзором, и вы не вспомните никакую большую аварию, связанную с газом, потому что Ростехнадзор очень жесткий орган, он контролирует объекты повышенной опасности. А в жилом секторе у нас такого органа нет, эти функции как бы висят на жилищных инспекциях, но жилищные инспекции в силу отсутствия технических специалистов и в силу отсутствия персонала газовый надзор не осуществляют. Получается, что вся ответственность лежит на собственнике помещения, который не понимает эту ответственность, либо на продавце газа, которому важно продать газ, а не остановить эксплуатацию бытового оборудования», - рассказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

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