«Никаких действий от правительства!» В Госдуме отреагировали на взрыв газа в Ногинске

«Пока неизвестны причины, то ли это был взрыв баллона, то ли в доме был магистральный газ. Если речь все-таки о магистральном газе, то сто процентов это может быть человеческий фактор. Кто-то уснул, забыл, включил или ушел на улицу. Поставил на плиту кастрюлю, выкипел суп, залил, газ пошел. Женщина, например, была на шоппинге. За это время, если еще плохая вытяжка, плохая вентиляция в доме, и закрыты окна, это может уже привести к крайне нежелательным последствиям. При наличии любой искры это приведет к катастрофе», - объяснила Хованская.

При этом депутат отметила, что система должна быть выстроена таким образом, чтобы «человеческий фактор был полностью исключен из этой схемы».

«В новых домах, как правило, богатых, бизнес-класса, уже стоят системы автоматического отключения подачи газа с сигналом в аварийную службу. Это способ универсальный, но он дорогой. Когда я писала такие обращения, мне ответили, что это дорого. Ну, хорошо. В новом фонде будут стоять системы отключения, которые от любого дурака защитят, от любого пьяницы, от любого человека, легкомысленно относящегося к безопасности своих соседей. Гибнут ведь не только те, кто виновен, а и те, кто живут рядом. Сейчас говорят о количестве пострадавших. А как они пострадали? Хороший вопрос. Могут погибнуть дети. Очередная трагедия», - заявила парламентарий.

Хованская предложила также менять малоимущим гражданам старые плиты на новые за счет государства.

«Старые газовые плиты людям, которые получают субсидии, то есть адресную помощь по оплате жилья, надо менять за счет бюджета. У них нет денег выполнять предписание по замены плиты, которая стоит не пять рублей. И в период капремонта тоже надо устанавливать автоматические системы за счет государства. Вот тогда мы будем реже слышать печальную информацию», - уверена глава комитета Госдумы по ЖКХ.

Хованская упрекнула в бездействие правительство России, которое получало подобные предложения, но не предприняло никаких действий.

«Я такие предложения давала Мишустину, давала еще предыдущему министру строительства и получила в части замены газовых плит тем, кто получает субсидии, положительную реакцию. Но кроме реакции ничего не было. Никаких действий! Вот в чем беда! А люди гибнут. Дело серьезное. Еще раз подчеркну. Гибнут не только те, кто виноват. А и другие из-за чужой безалаберности. В любом доме, не дай Бог, это может произойти в любой момент. Вот в чем весь ужас! Понимаете? И вы не можете этим управлять. Даже если вы супераккуратный человек, проверяете газ, все закрываете. Не дай Бог, что случится», - сказала Хованская.