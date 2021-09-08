Число пострадавших от взрыва в Ногинске выросло до 14
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, шесть человек госпитализированы. Один пострадавший погиб.
При этом в Минздраве отметили, что по состоянию на 12:00 в результате ЧП один человек погиб, девять пострадали. Госпитализированы четверо взрослых и двое детей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.
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