Число пострадавших от взрыва в Ногинске выросло до 14

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

По словам собеседника агентства, шесть человек госпитализированы. Один пострадавший погиб.

При этом в Минздраве отметили, что по состоянию на 12:00 в результате ЧП один человек погиб, девять пострадали. Госпитализированы четверо взрослых и двое детей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеВзрыв ГазаМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры