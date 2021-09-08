СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.

Региональное управление МЧС проверяет информацию об инциденте, на место предполагаемого взрыва выехали спасатели.

Ранее в среду стало известно о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, девять пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает RT.

