СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге
Взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.
По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.
Региональное управление МЧС проверяет информацию об инциденте, на место предполагаемого взрыва выехали спасатели.
Ранее в среду стало известно о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, девять пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает RT.
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