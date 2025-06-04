Пассажирам самолетов напомнили о запрете провоза пауэрбанков в багаже
Транспортная прокуратура в любом случае будет проводить проверку инцидента со взрывом пауэрбанка на борту самолета, сказал НСН Павел Герасимов.
В случае возникновения пожара на борту существует процедура тушения, если экипаж запаниковал в такой ситуации, то он продемонстрировал свою некомпетентность, сказал в эфире НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Пауэрбанк взорвался в самолете во время рейса Санкт-Петербург — Якутск. Сначала из полки с ручной кладью повалил дым, затем начался небольшой пожар. Пассажирке пришлось тушить огонь ногами. В итоге лайнер продолжил полет, благополучно приземлившись в аэропорту Якутска. Герасимов отметил, что именно из-за таких рисков пауэрбанки нельзя провозить в багаже, а только в ручной клади.
«В любом случае произошло авиационное происшествие, и транспортная прокуратура будет проводить проверку этого инцидента и давать свою оценку - либо возбуждать дело и привлекать к ответственности, либо нет. Проверка однозначно будет проведена. Пауэрбанки не просто так разрешают провозить только в ручной клади, ведь при повреждении корпуса и перепаде давления кислота возгорается. Существует процедура тушения пожара в салоне самолета. Для таких случаев есть специальный бункер – огнеупорный ящик, в который в специальных перчатках забрасывается этот пауэрбанк, где он будет дальше гореть и извергать кислоту», - сказал собеседник НСН.
По его словам, пострадавшим пассажирам нет смысла жаловаться на авиакомпанию, так как она сама может взыскать ущерб с владельца пауэрбанка.
«Если среди бортпроводников началась паника, то это некомпетентность. Исходя из ситуации на борту, командир воздушного судна принимает решение. Если есть угроза жизни и здоровью людей на борту, то он совершает вынужденную посадку. Подавать в суд на авиакомпанию смысла нет, потому что человек принес этот пауэрбанк на борт самолета по своей воле. Если же в процессе расследования выяснится, что пауэрбанк был поврежден его владельцем, а так, скорее всего, и было, то авиакомпания может взыскать с пассажира ущерб, который был причинен из-за этого инцидента», - заключил эксперт.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что пауэрбанк может задымиться или даже загореться, если он поврежден или сильно изношен.
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