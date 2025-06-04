Пассажирам самолетов напомнили о запрете провоза пауэрбанков в багаже

По его словам, пострадавшим пассажирам нет смысла жаловаться на авиакомпанию, так как она сама может взыскать ущерб с владельца пауэрбанка.

«Если среди бортпроводников началась паника, то это некомпетентность. Исходя из ситуации на борту, командир воздушного судна принимает решение. Если есть угроза жизни и здоровью людей на борту, то он совершает вынужденную посадку. Подавать в суд на авиакомпанию смысла нет, потому что человек принес этот пауэрбанк на борт самолета по своей воле. Если же в процессе расследования выяснится, что пауэрбанк был поврежден его владельцем, а так, скорее всего, и было, то авиакомпания может взыскать с пассажира ущерб, который был причинен из-за этого инцидента», - заключил эксперт.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что пауэрбанк может задымиться или даже загореться, если он поврежден или сильно изношен.

