Сбои в расписании столичных аэропортов назвали критическими
Из-за временных закрытий аэропортов столичного авиаузла страдают иностранные перевозчики и небольшие внутренние, сказал НСН Павел Герасимов.
Задержка одного самолета сбивает его расписание на ближайшую неделю, сказал в эфире НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Аэропорты в столичном регионе снова работают с перебоями – как минимум все воскресенье и утром понедельника, 26 мая. Чаще всего закрываться приходится аэропортам «Жуковский» и «Домодедово». Происходит это из-за опасности угрозы беспилотников. Герасимов отметил, что задержка рейсов вызывает нагрузку на аэровокзальную инфраструктуру.
«В таких ситуациях идет нагрузка на аэровокзальную инфраструктуру из-за большого скопления людей. Кроме того, сбивается расписание движения воздушных судов: отдельные суда уходят на запасные аэродромы, другие не могут вылететь. Дополнительные затраты необходимы на то, чтобы накормить пассажиров, обеспечить их водой, а при большой задержке рейсов – разместить в гостиницах. Самое сложное – это, конечно, колоссальные сбои в расписании. У нас сейчас уже летнее расписание - чартерные перевозки на курортные направления, минимальный объем резервных бортов. Задержка одного самолета сбивает его расписание на ближайшую неделю по всем вылетам, которые он совершает», - сказал собеседник НСН.
Он рассказал, что из-за временных закрытий аэропортов столичного авиаузла в основном страдают иностранные перевозчики и небольшие внутренние.
«Ситуация не самая приятная и достаточно критичная. Турецкие авиалинии, которые летают через аэропорт «Внуково», либо отменяют рейсы, либо задержки уже превышают 16 часов, поскольку они не вылетают в закрытые аэропорты и не ставят другие воздушные суда. Также страдают многие иностранные перевозчики и небольшие перевозчики внутри нашей страны. К сожалению, текущие реалии показывают, что сделать с этим ничего нельзя», - отметил эксперт.
Герасимов также подчеркнул, что основная ответственность за урегулирование ситуации с пассажирами во время сбоев работы аэропортов лежит на авиакомпаниях.
«У каждой авиакомпании должен быть свой представитель, который должен быть готов к такому сбою, чтобы обеспечить всем необходимым пассажиров согласно федеральным авиационным правилам. Аэропорт должен предоставить только возможность и ресурс для того, чтобы авиакомпания могла соблюсти права пассажиров. Во всех аэропортах московского авиаузла были установлены бесплатные питьевые фонтанчики, все остальное - обязанность непосредственно авиакомпаний», - заключил эксперт.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что в работе аэропорта Пулково в последнее время постоянно возникают крупные сбои, воздушную гавань должна проверить Росавиация, также следует провести проверку авиакомпаний, которые грозятся оставить пассажиров голодными.
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