Сбои в расписании столичных аэропортов назвали критическими

Герасимов также подчеркнул, что основная ответственность за урегулирование ситуации с пассажирами во время сбоев работы аэропортов лежит на авиакомпаниях.



«У каждой авиакомпании должен быть свой представитель, который должен быть готов к такому сбою, чтобы обеспечить всем необходимым пассажиров согласно федеральным авиационным правилам. Аэропорт должен предоставить только возможность и ресурс для того, чтобы авиакомпания могла соблюсти права пассажиров. Во всех аэропортах московского авиаузла были установлены бесплатные питьевые фонтанчики, все остальное - обязанность непосредственно авиакомпаний», - заключил эксперт.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что в работе аэропорта Пулково в последнее время постоянно возникают крупные сбои, воздушную гавань должна проверить Росавиация, также следует провести проверку авиакомпаний, которые грозятся оставить пассажиров голодными.

