Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области

Самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Киренска в Иркутской области. ЧП случилось с Ан-24 авиакомпании «Ангара», у него при выполнении посадки сложилась передняя стойка шасси.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, люди не пострадали. Все пассажиры были эвакуированы.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», самолёт выполнял рейс Иркутск - Киренск. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

