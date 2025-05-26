Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области
26 мая 202510:53
Самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Киренска в Иркутской области. ЧП случилось с Ан-24 авиакомпании «Ангара», у него при выполнении посадки сложилась передняя стойка шасси.
По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, люди не пострадали. Все пассажиры были эвакуированы.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», самолёт выполнял рейс Иркутск - Киренск. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru