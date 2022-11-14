Пахнет терактом: Кто и зачем устроил взрыв в центре Стамбула
Подозреваемый, оставивший бомбу на улице в центре Стамбула, задержан, тем временем турецкие чиновники подозревают, что к взрыву могут быть причастны США.
Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула увеличилось до 81, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
«В результате взрыва погибли шесть человек», — приводит его слова газета Habertürk.
Октай отметил, что власти Турции расценивают произошедшее как теракт. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также опрашиваются свидетели.
Так, взрыв произошел 13 ноября на популярной туристической улице Истикляль. Как сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter, взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск). По предварительным данным генерального консульства России в Стамбуле, среди раненых при взрыве россиян нет. Прокуратура начала расследование, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к взрыву подозревают женщину. Ее фотографию показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой. При этом Эрдоган отметил, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом, неправильно.
«Но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", - заявил Эрдоган на брифинге в Стамбуле и подчеркнул, что компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это «вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».
Кроме того, турецкий лидер пообещал, что виновные в инциденте понесут «заслуженное наказание». В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что организаторы и исполнители взрыва получат жесткий ответ. Позднее он сообщил, что полиция уже задержала человека, который оставил бомбу на улице.
«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула», — приводит его слова ТАСС.
Сойлу также отметил, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию и к нему причастны группировки, признанные Анкарой террористическими.
Тем временем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также шлют глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых. Однако Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула.
«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — приводит слова чиновника агентство Anadolu.
Он указал, что особенно очевидна неискренность «так называемых союзников».
«Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов», — подчеркнул Сойлу.
Также соболезнования Турции в связи со случившимся выразили в российском посольстве в Анкаре. В диппредставительстве пожелали выздоровления пострадавшим и выразили соболезнования семьям и близким погибших.
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