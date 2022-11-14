Пахнет терактом: Кто и зачем устроил взрыв в центре Стамбула

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к взрыву подозревают женщину. Ее фотографию показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой. При этом Эрдоган отметил, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом, неправильно.

«Но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", - заявил Эрдоган на брифинге в Стамбуле и подчеркнул, что компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это «вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».

Кроме того, турецкий лидер пообещал, что виновные в инциденте понесут «заслуженное наказание». В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что организаторы и исполнители взрыва получат жесткий ответ. Позднее он сообщил, что полиция уже задержала человека, который оставил бомбу на улице.