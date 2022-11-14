Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина
Никакой информации об ответственных за взрыв в центре Стамбула у властей нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра юстиции Турции Бекира Боздага.
По его словам, ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность. Во взрыве подозревается женщина, которая просидела на скамейке 45 минут, после чего встала, и произошел взрыв.
Как заявили в Генконсульстве РФ, россиян среди пострадавших нет.
Жертвами взрыва в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, стали шесть человек, пострадали – 53, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru