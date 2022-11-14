Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина

Никакой информации об ответственных за взрыв в центре Стамбула у властей нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра юстиции Турции Бекира Боздага.

Турецкие власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва

По его словам, ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность. Во взрыве подозревается женщина, которая просидела на скамейке 45 минут, после чего встала, и произошел взрыв.

Как заявили в Генконсульстве РФ, россиян среди пострадавших нет.

Жертвами взрыва в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, стали шесть человек, пострадали – 53, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ВзрывСтамбулТурция
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