Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина

По его словам, ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность. Во взрыве подозревается женщина, которая просидела на скамейке 45 минут, после чего встала, и произошел взрыв.

Как заявили в Генконсульстве РФ, россиян среди пострадавших нет.

Жертвами взрыва в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, стали шесть человек, пострадали – 53, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

