Число пострадавших при взрыве в Стамбуле достигло 81

По словам вице-президента, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

«Все раненые находятся в больницах на лечении. На первом этапе их приняла больница в Таксиме. Надеемся, что они вскоре все пойдут на поправку», — отметил Октай.

Взрыв в центре Стамбула прогремел накануне, ЧП произошло на улице Истикляль — одной из самых популярных у туристов, напоминает «Свободная пресса». Известно о шести погибших. Власти Турции назвали произошедшее терактом и пообещали найти ответственных за атаку. По данным генконсульства РФ, россияне не пострадали при взрыве, пишет Газета.ру.

