Число пострадавших при взрыве в Стамбуле достигло 81
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом сообщает газета Star.
По словам вице-президента, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
«Все раненые находятся в больницах на лечении. На первом этапе их приняла больница в Таксиме. Надеемся, что они вскоре все пойдут на поправку», — отметил Октай.
Взрыв в центре Стамбула прогремел накануне, ЧП произошло на улице Истикляль — одной из самых популярных у туристов, напоминает «Свободная пресса». Известно о шести погибших. Власти Турции назвали произошедшее терактом и пообещали найти ответственных за атаку. По данным генконсульства РФ, россияне не пострадали при взрыве, пишет Газета.ру.
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