Станция метро загорелась в центре Стамбула
Возгорание возникло на станции метро Халич в центре Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным СМИ, на станции, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог, загорелись электрические кабели. Пожарным сообщили о клубах дыма под платформой примерно в 10:15. Прибывшие на место специалисты локализовали возгорание.
Движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман приостановлено.
Ранее в Стамбуле произошел сильный пожар в жилом доме: огонь охватил сразу несколько этажей здания в районе Фикиртепе, напоминает RT. Жильцов эвакуировали, пожар удалось потушить.
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