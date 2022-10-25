Станция метро загорелась в центре Стамбула

Возгорание возникло на станции метро Халич в центре Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел взрыв

По данным СМИ, на станции, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог, загорелись электрические кабели. Пожарным сообщили о клубах дыма под платформой примерно в 10:15. Прибывшие на место специалисты локализовали возгорание.

Движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман приостановлено.

Ранее в Стамбуле произошел сильный пожар в жилом доме: огонь охватил сразу несколько этажей здания в районе Фикиртепе, напоминает RT. Жильцов эвакуировали, пожар удалось потушить.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ПожарМетроСтамбул
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