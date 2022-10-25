Станция метро загорелась в центре Стамбула

По данным СМИ, на станции, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог, загорелись электрические кабели. Пожарным сообщили о клубах дыма под платформой примерно в 10:15. Прибывшие на место специалисты локализовали возгорание.

Движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман приостановлено.

Ранее в Стамбуле произошел сильный пожар в жилом доме: огонь охватил сразу несколько этажей здания в районе Фикиртепе, напоминает RT. Жильцов эвакуировали, пожар удалось потушить.

