СМИ: Главной версией причины смертоносного взрыва в Стамбуле стал теракт
По данным новостного портала «Майнет», в качестве одной из версий взрыва на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле рассматривается теракт. У властей нет данные о погибших, передает ТАСС.
Также предполагается, что взрыв мог организовать террорист-смертник, но эта информация пока не подтверждается.
Взрыв, по свидетельствам очевидцев, произошел недалеко от здания российского посольства, передает ТАСС.
В результате взрыва минимум 11 человек ранены, еще несколько убиты. В настоящее время у правоохранителей нет данных о национальности погибших при взрыве в Стамбуле, заявили силовики Турции.
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