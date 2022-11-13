СМИ: Главной версией причины смертоносного взрыва в Стамбуле стал теракт

Также предполагается, что взрыв мог организовать террорист-смертник, но эта информация пока не подтверждается.

Взрыв, по свидетельствам очевидцев, произошел недалеко от здания российского посольства, передает ТАСС.

В результате взрыва минимум 11 человек ранены, еще несколько убиты. В настоящее время у правоохранителей нет данных о национальности погибших при взрыве в Стамбуле, заявили силовики Турции.

