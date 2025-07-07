Следком подтвердил смерть экс-министра Старовойта

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт был обнаружен мёртвым в личном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Авиаколлапс ни при чем»: Названа причина отставки главы Минтранса Старовойта

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что тело чиновника с огнестрельным ранением было найдено в Одинцовском городском округе.

«Основная версия – самоубийство», - заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта, сообщает «Свободная пресса». Пресс-секретарь россйского лидера Дмитрий Песков указал, что отставка не связана с утратой доверия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
ТЕГИ:Следственный Комитет РфСамоубийствоМинистрыЧиновники

Горячие новости

Все новости

партнеры