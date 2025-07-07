Следком подтвердил смерть экс-министра Старовойта
7 июля 202516:30
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт был обнаружен мёртвым в личном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что тело чиновника с огнестрельным ранением было найдено в Одинцовском городском округе.
«Основная версия – самоубийство», - заключила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта, сообщает «Свободная пресса». Пресс-секретарь россйского лидера Дмитрий Песков указал, что отставка не связана с утратой доверия.
Горячие новости
- ГИБДД разрешили отзывать права у водителей из-за противопоказаний при медосмотре
- Следком подтвердил смерть экс-министра Старовойта
- Россияне заявили об ухудшении качества еды в кафе и ресторанах
- Путин повысил штрафы за несообщение в военкомат о переезде
- СМИ: Бывший глава Минтранса РФ Старовойт покончил жизнь самоубийством
- Президент Ирана заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение
- Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек
- В Госдуме исключили перенос места переговоров из-за поставок турецких дронов Киеву
- Следком назвал предварительную причину смерти участников трейла в Хибинах
- Лучшим винным курортом мира признали «Абрау-Дюрсо»