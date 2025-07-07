СМИ: Чиновник Минтранса умер после новости об отставке Старовойта

Заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук умер прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Министра транспорта Старовойта освободили от должности

Отмечается, что 42-летний чиновник скончался в здании Минтранса РФ.

«Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти Корнейчука стала остановка сердца, к чему могли привести новости об отставке Романа Старовойта с должности главы Минтранса.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что экс-министр транспорта Старовойт был обнаружен мёртвым в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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