СМИ: Чиновник Минтранса умер после новости об отставке Старовойта

Отмечается, что 42-летний чиновник скончался в здании Минтранса РФ.

«Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти Корнейчука стала остановка сердца, к чему могли привести новости об отставке Романа Старовойта с должности главы Минтранса.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что экс-министр транспорта Старовойт был обнаружен мёртвым в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

