СМИ: Чиновник Минтранса умер после новости об отставке Старовойта
Заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук умер прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 42-летний чиновник скончался в здании Минтранса РФ.
«Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти Корнейчука стала остановка сердца, к чему могли привести новости об отставке Романа Старовойта с должности главы Минтранса.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что экс-министр транспорта Старовойт был обнаружен мёртвым в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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