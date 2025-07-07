«Авиаколлапс ни при чем»: Названа причина отставки главы Минтранса Старовойта
Если Роман Старовойт избежит уголовных дел, то, возможно, бизнесмены Ротенберги найдут ему новое место, а вместо него придет экс-глава Новгородской области Андрей Никитин, рассказал НСН Евгений Минченко.
Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России, скорее всего, связана с его деятельностью на посту губернатора Курской области. Об этом в беседе с НСН рассказал политолог Евгений Минченко.
Утром 7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса России, следует из приказа, опубликованного на сайте Кремля. При этом в минувшие выходные аэропорты Москвы и Петербурга столкнулись с коллапсом: были задержаны и отменены сотни рейсов, а пассажиры массово жаловались на отсутствие питания, информации и условий для размещения. Минченко считает, что отставка Старовойта не связана с транспортным хаосом.
«Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте. В повышение Старовойта я не верю, если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят. При этом больших свершений у Минтранса при Старовойте мы не видели. Наиболее вероятная кандидатура на замену – замглавы Минтранса, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин», - рассказал он.
Старовойт занимал должность губернатора Курской области с 2019 по 2024 год.
Ранее стало известно, что убытки российских авиакомпаний от транспортного коллапса в аэропортах 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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