«Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте. В повышение Старовойта я не верю, если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят. При этом больших свершений у Минтранса при Старовойте мы не видели. Наиболее вероятная кандидатура на замену – замглавы Минтранса, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин», - рассказал он.

Старовойт занимал должность губернатора Курской области с 2019 по 2024 год.

Ранее стало известно, что убытки российских авиакомпаний от транспортного коллапса в аэропортах 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



