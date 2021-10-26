«Отлетали обломки стен». Что известно о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах

В России – очередное ЧП с взрывом газа в жилом доме. На этот раз "хлопок" раздался в Набережных Челнах. Взрыв прогремел накануне вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Татарстан 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах. В них проживали 14 человек.

Сразу после инцидента очевидцы поделились подробностями случившегося. Так, одна из женщин сообщила, что после взрыва тряслись окна в ближайших зданиях. Об этом она заявила Telegram-каналу «Говорит Москва». Ещё она местная жительница рассказала, что видела, как от «дома обломки стен отлетают», пишет РБК.

По последним данным Минздрава Татарстан, число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Сообщается, что девушка, которую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, скончалась.

К сожалению, это далеко не первое ЧП, связанное с взрывом газа в жилых домах. В начале сентября произошел взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. Также взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.

Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, окончательно решить проблему можно только путем перевода советского жилищного фонда на электрические плиты, также необходимо вернуться к газовому надзору в многоэтажных домах.

«Мы говорим о том, что в стране отсутствует единый государственный газовый надзор, у нас нет газовой службы, как это было в советский период. У нас контроль за потребителями газа и за состоянием бытового оборудования возложен на продавца газа. Получается, что продавец газа должен сам себя контролировать, есть конфликт интересов. Так как большое количество жилого фонда советского периода – девятиэтажки, двенадцатиэтажки, пятиэтажные дома – они все, как правило, на газовом обеспечении, нам необходимо принять федеральную программу о дегазификации жилого фонда в многоквартирных домах, иначе вот такие случаи будут происходить с регулярностью. Это означает перевод на использование электрических плит. На это можно использовать средства капитального ремонта, для этого можно специальные субсидии разрабатывать», - отметил Крохин.