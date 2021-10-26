«Отлетали обломки стен». Что известно о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах
Эксперты НСН рассказали, как можно прервать череду взрывов газа в российских многоэтажках.
В России – очередное ЧП с взрывом газа в жилом доме. На этот раз "хлопок" раздался в Набережных Челнах. Взрыв прогремел накануне вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Татарстан 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах. В них проживали 14 человек.
Сразу после инцидента очевидцы поделились подробностями случившегося. Так, одна из женщин сообщила, что после взрыва тряслись окна в ближайших зданиях. Об этом она заявила Telegram-каналу «Говорит Москва». Ещё она местная жительница рассказала, что видела, как от «дома обломки стен отлетают», пишет РБК.
По последним данным Минздрава Татарстан, число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Сообщается, что девушка, которую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, скончалась.
К сожалению, это далеко не первое ЧП, связанное с взрывом газа в жилых домах. В начале сентября произошел взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. Также взрыв прогремел в жилом доме в районе Уралмаш в Екатеринбурге. По предварительной информации, в девятиэтажке в уральской столице взорвался газ.
Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, окончательно решить проблему можно только путем перевода советского жилищного фонда на электрические плиты, также необходимо вернуться к газовому надзору в многоэтажных домах.
«Мы говорим о том, что в стране отсутствует единый государственный газовый надзор, у нас нет газовой службы, как это было в советский период. У нас контроль за потребителями газа и за состоянием бытового оборудования возложен на продавца газа. Получается, что продавец газа должен сам себя контролировать, есть конфликт интересов. Так как большое количество жилого фонда советского периода – девятиэтажки, двенадцатиэтажки, пятиэтажные дома – они все, как правило, на газовом обеспечении, нам необходимо принять федеральную программу о дегазификации жилого фонда в многоквартирных домах, иначе вот такие случаи будут происходить с регулярностью. Это означает перевод на использование электрических плит. На это можно использовать средства капитального ремонта, для этого можно специальные субсидии разрабатывать», - отметил Крохин.
Между тем, депутат Госдумы Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас.
В ответ на эту инициативу координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что изменение отопительных норм не решит проблему взрывов в жилых домах, зато будет очень дорого стоить. Она уверена, что такая инициатива не поможет исключить несчастные случаи, подобные трагедии в Ногинске.
«Взрывы газа происходят не от того, что люди топят или оставляют включенными плиты. У нас старая система газификации. Нет индикаторов, которые могли бы тормозить подачу газа в случае утечки. Нужно подходить системно. Проблема не в том, что люди в Ногинске обогревались газом и забыли его выключить. Нет! Проблема в том, что системы газоснабжения старые. Им по 50-60 лет в многоквартирных домах. А капитальный ремонт запланирован на 2035-2043 годы. Проблема с проведением осмотров систем газоснабжения в квартирах. У нас есть люди, которые не заключили договор на техническое обслуживание газовых систем. Проблема в законодательстве, которое не выполняется в принципе. А не в конкретном случае», - отметила эксперт по ЖКХ.
Калинина подчеркнула, что изменение отопительных норм, по её мнению, не решит главный вопрос – количество взрывов в жилых домах – а приведет к еще большему бардаку.
Добавим, житель Набережных Челнов, в квартире которого накануне вечером произошел взрыв, мог самовольно подключиться к газовой трубе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В случае причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает до шести лет лишения свободы для ответственных лиц.
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